Мост ушел под воду во Вьетнаме после сильнейшего наводнения

На кадрах видно, как в загрязненный водоем обрушивается конструкция. На берегу стоят местные жители и снимают происходящее на видео.
20 ноября стало известно, что автобус 20 туристами из России, который 18 ноября из-за внезапного подъема воды застрял на мосту в провинции Даклак во Вьетнаме, эвакуировали в безопасное место спустя почти двое суток. Местные спасательные службы внимательно следят за ситуацией.
В конце октября исторические города в центральной части Вьетнама ушли под воду из-за аномальных дождей, которые спровоцировали наводнения и оползни. Оказались повреждены сельскохозяйственные угодья, а также достопримечательности.
В сентябре текущего года на Бали объявили режим ЧС из-за мощнейшего за последние 10 лет наводнения, вызванного сильными дождями. На тот момент было известно о 18 погибших. Доступ к аэропорту временно ограничен, а туристов попросили не путешествовать по острову. Все об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».