Мост ушел под воду во Вьетнаме после сильнейшего наводнения

В сентябре текущего года на Бали объявили режим ЧС из-за мощнейшего за последние 10 лет наводнения, вызванного сильными дождями. На тот момент было известно о 18 погибших. Доступ к аэропорту временно ограничен, а туристов попросили не путешествовать по острову. Все об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».