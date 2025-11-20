Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Мост ушел под воду во Вьетнаме после сильнейшего наводнения

Мост ушел под воду после сильнейшего наводнения, которое обрушилось на Вьетнам. Видео инцидента опубликовали в четверг, 20 ноября, в «КП».

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 81% 764 мм рт. ст. +8°

На кадрах видно, как в загрязненный водоем обрушивается конструкция. На берегу стоят местные жители и снимают происходящее на видео.

20 ноября стало известно, что автобус 20 туристами из России, который 18 ноября из-за внезапного подъема воды застрял на мосту в провинции Даклак во Вьетнаме, эвакуировали в безопасное место спустя почти двое суток. Местные спасательные службы внимательно следят за ситуацией.

В конце октября исторические города в центральной части Вьетнама ушли под воду из-за аномальных дождей, которые спровоцировали наводнения и оползни. Оказались повреждены сельскохозяйственные угодья, а также достопримечательности.

В сентябре текущего года на Бали объявили режим ЧС из-за мощнейшего за последние 10 лет наводнения, вызванного сильными дождями. На тот момент было известно о 18 погибших. Доступ к аэропорту временно ограничен, а туристов попросили не путешествовать по острову. Все об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».