Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Во Вьетнаме не менее 70 россиян находятся в зоне бедствия

БАНГКОК, 20 ноя — РИА Новости. Не менее 70 россиян находятся в зоне бедствия в провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме, где после продолжительных ливней разлились реки, вызвав масштабные наводнения, сообщили РИА Новости в четверг в генеральном консульстве РФ в городе Хошимине, в консульский округ которого входят также провинции, расположенные на юге центрального Вьетнама.

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 71% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: AP 2024

«Масштабное наводнение происходит сейчас в провинции Кханьхоа, в том числе в нескольких районах курортного города Нячанг, где часто отдыхают россияне. По нашим данным сейчас непосредственно в зоне бедствия находятся не менее 70 граждан России», — сообщили агентству в генконсульстве.

Дипломаты отметили, что несколько россиян находятся в опасных зонах уже более суток в условиях, когда спасательные работы осложнены большой нагрузкой на вьетнамские чрезвычайные службы и труднодоступностью для лодок и техники ряда сильно затопленных районов.

«Наши граждане в провинции Кханьхоа обмениваются информацией через русскоязычные группы в социальных сетях, собирают и распределяют доступные медикаменты и спасательные средства. Мы, со своей стороны, оперативно передаем информацию о местах нахождения россиян в зоне бедствия вьетнамским чрезвычайным службам», — сообщили агентству российские дипломаты.

Ранее в генеральном консульстве РФ в городе Дананг РИА Новости сообщили, что экскурсионный автобус с российскими туристами, застрявший в ночь на 19 ноября на затопленном мосту через одну из разлившихся рек в провинции Даклак, соседней с Кханьхоа, был успешно эвакуирован на сухую дорогу вьетнамскими спасателями, однако не смог продолжить следовать далее в Нячанг в связи с масштабными наводнениями на маршруте.