Во Вьетнаме не менее 70 россиян находятся в зоне бедствия

«Масштабное наводнение происходит сейчас в провинции Кханьхоа, в том числе в нескольких районах курортного города Нячанг, где часто отдыхают россияне. По нашим данным сейчас непосредственно в зоне бедствия находятся не менее 70 граждан России», — сообщили агентству в генконсульстве.
Дипломаты отметили, что несколько россиян находятся в опасных зонах уже более суток в условиях, когда спасательные работы осложнены большой нагрузкой на вьетнамские чрезвычайные службы и труднодоступностью для лодок и техники ряда сильно затопленных районов.
«Наши граждане в провинции Кханьхоа обмениваются информацией через русскоязычные группы в социальных сетях, собирают и распределяют доступные медикаменты и спасательные средства. Мы, со своей стороны, оперативно передаем информацию о местах нахождения россиян в зоне бедствия вьетнамским чрезвычайным службам», — сообщили агентству российские дипломаты.
Ранее в генеральном консульстве РФ в городе Дананг РИА Новости сообщили, что экскурсионный автобус с российскими туристами, застрявший в ночь на 19 ноября на затопленном мосту через одну из разлившихся рек в провинции Даклак, соседней с Кханьхоа, был успешно эвакуирован на сухую дорогу вьетнамскими спасателями, однако не смог продолжить следовать далее в Нячанг в связи с масштабными наводнениями на маршруте.