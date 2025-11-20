Во Вьетнаме не менее 70 россиян находятся в зоне бедствия

Ранее в генеральном консульстве РФ в городе Дананг РИА Новости сообщили, что экскурсионный автобус с российскими туристами, застрявший в ночь на 19 ноября на затопленном мосту через одну из разлившихся рек в провинции Даклак, соседней с Кханьхоа, был успешно эвакуирован на сухую дорогу вьетнамскими спасателями, однако не смог продолжить следовать далее в Нячанг в связи с масштабными наводнениями на маршруте.