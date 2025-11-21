Вильфанд сообщил, что почти всю Россию покрыло снегом

«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом», — сказал синоптик.
Полностью покрыт снегом Северо-Западный федеральный округ. На Дальнем Востоке, Урале и Сибири также наблюдается снежный покров, а в Приволжском федеральном округе он растает до конца недели.
Он отметил, что даже при потеплении в ближайшие дни снежный покров сохранится на 87% территории страны.
Первый снег выпал в Москве и Санкт-Петербурге 15 ноября. Снегопад стал одним из самых поздних за последние 40 лет.
