Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Вильфанд сообщил, что почти всю Россию покрыло снегом

Снег покрыл около 90% территории России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 82% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Zuma/TASS

«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом», — сказал синоптик.

Полностью покрыт снегом Северо-Западный федеральный округ. На Дальнем Востоке, Урале и Сибири также наблюдается снежный покров, а в Приволжском федеральном округе он растает до конца недели.

Он отметил, что даже при потеплении в ближайшие дни снежный покров сохранится на 87% территории страны.

Первый снег выпал в Москве и Санкт-Петербурге 15 ноября. Снегопад стал одним из самых поздних за последние 40 лет.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше