Синоптики сообщили, на какие регионы России надвигаются метели выходного дня

Схожая метеоситуация 22 и 23 ноября установится в Магадане. В регион придут метели, ветер разгонится до 13−18 метров в секунду. В прибрежных районах ожидается усиление до 23 метров в секунду. Температура воздуха опустится на семь единиц ниже климатической нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Европейскую территорию страны в выходные захватят несколько фронтов. Северо-запад и центр ждут осадки, местами — сильные. В Приволжье пройдут дожди, в утренние и ночные часы возможно образование тумана. Ветер разгонится до 13−18 метров в секунду, на дорогах появится ледяная корка.
Юг в выходные ожидает теплая погода, без дождей. Исключением станут западные районы: там прогнозируют осадки и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Циклонический вихрь пройдет через Полярный Урал в юго-восточном направлении. В субботу, 22 ноября, северные районы окажутся во власти метелей. Такая же ситуация сложится в Сибири. В южной части пройдет мокрый снег — появится гололедица. Местами скорость ветра составит 15−20 метров в секунду. В горной местности порывы разгонятся до 27 метров в секунду.
Дыхание Арктики почувствует в выходные Якутия. Температурный фон опустится ниже обычного на три-восемь градусов. В субботу похолодает на Таймыре, в воскресенье ситуация сохранится.