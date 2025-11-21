Синоптики сообщили, на какие регионы России надвигаются метели выходного дня

Схожая метеоситуация 22 и 23 ноября установится в Магадане. В регион придут метели, ветер разгонится до 13−18 метров в секунду. В прибрежных районах ожидается усиление до 23 метров в секунду. Температура воздуха опустится на семь единиц ниже климатической нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.