Вьетнам остается под водой: обзор текущей ситуации, видео наводнения

Стихия стала причиной минимум 43 летальных исходов. Девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило издание Vnexpress.
Больше всего пострадали районы Кханьхоа, Зялай и Даклак. Стихия разрушила 13 000 гектаров сельскохозяйственных земель, где выращивали рис и овощи. Также пострадали 2000 гектаров свежих посевов. Власти зафиксировали гибель 31 000 головы домашнего скота. Кроме того, вода разрушила 88 гектаров, где разводили рыбу.
В пятницу, 21 ноября, во Вьетнаме остаются перекрыты более 140 участков трассы из-за подтоплений и угрозы оползней. На открытых дорогах фиксируют пробки. В четверг, 20 ноября, приостановили движение 14 железнодорожных составов. Аэропорт Туихоа временно закрыли.
Стихия разрушила линии электропередачи. Почти миллион абонентов остался без света. В учебных учреждениях отменили занятия.
Для устранения последствий наводнения мобилизовали почти 22 000 офицеров. Для оказания помощи местному населению направили более 830 единиц техники. В удаленные районы, куда не получается добраться наземным транспортом, продукты питания и вещи первой необходимости доставляют самолеты.
Напомним, что 19 россиян оказались окружены водой на мосту в экскурсионном автобусе. По информации Генерального консульства России в городе Дананг туристов эвакуировали. В заточении люди провели двое суток.