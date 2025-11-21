Вьетнам остается под водой: обзор текущей ситуации, видео наводнения

Больше всего пострадали районы Кханьхоа, Зялай и Даклак. Стихия разрушила 13 000 гектаров сельскохозяйственных земель, где выращивали рис и овощи. Также пострадали 2000 гектаров свежих посевов. Власти зафиксировали гибель 31 000 головы домашнего скота. Кроме того, вода разрушила 88 гектаров, где разводили рыбу.