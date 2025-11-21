Ричмонд
Вьетнам остается под водой: обзор текущей ситуации, видео наводнения

Ущерб составил почти девять миллиардов рублей. Вода затопила почти 70 000 жилых строений в 114 регионах.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Стихия стала причиной минимум 43 летальных исходов. Девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило издание Vnexpress.

Больше всего пострадали районы Кханьхоа, Зялай и Даклак. Стихия разрушила 13 000 гектаров сельскохозяйственных земель, где выращивали рис и овощи. Также пострадали 2000 гектаров свежих посевов. Власти зафиксировали гибель 31 000 головы домашнего скота. Кроме того, вода разрушила 88 гектаров, где разводили рыбу.

В пятницу, 21 ноября, во Вьетнаме остаются перекрыты более 140 участков трассы из-за подтоплений и угрозы оползней. На открытых дорогах фиксируют пробки. В четверг, 20 ноября, приостановили движение 14 железнодорожных составов. Аэропорт Туихоа временно закрыли.

Стихия разрушила линии электропередачи. Почти миллион абонентов остался без света. В учебных учреждениях отменили занятия.

Для устранения последствий наводнения мобилизовали почти 22 000 офицеров. Для оказания помощи местному населению направили более 830 единиц техники. В удаленные районы, куда не получается добраться наземным транспортом, продукты питания и вещи первой необходимости доставляют самолеты.

Напомним, что 19 россиян оказались окружены водой на мосту в экскурсионном автобусе. По информации Генерального консульства России в городе Дананг туристов эвакуировали. В заточении люди провели двое суток.