Ученые рассказали, угрожают ли Земле новые темные пятна на Солнце

Эксперты зафиксировали две активные области на восточной части солнечного диска. Ближайшие дни они не окажут воздействия на нашу планету.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Солнце на оранжевом фоне
Источник: SpaceX

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук отметили, что визуально картина напоминает события в начале ноября. Напомним, что тогда темные пятна стали причиной геомагнитных возмущений, которые длились десять дней.

Выброс энергии из новых зон пока не достиг уровня М. Вероятность Х-вспышки также мала. Оба центра обладают умеренной активностью. Кроме того, они относятся к молодым образованиям. Три недели назад, когда эта область уходила на скрытую часть Солнца, там ничего не было. Предположительно, возраст центров составляет около недели.

Ученые объяснили, что такая ситуация имеет сильные и слабые стороны. Плюс заключается в том, что пока там находится мало энергии. Но есть и минус: молодая зона обладает большим потенциалом.

Сделать более точный прогноз получится только через несколько дней, когда удастся посмотреть динамику развития событий.

Напомним, что в четверг, 20 ноября, со стороны Солнца вылетел царь-протуберанец. Его размер в 80 раз превысил Землю. Источник выброса находился на скрытой части звезды — для нашей планеты облако плазмы не представляет угрозы.

Сегодня геомагнитная ситуация остается неустойчивой. Вероятность магнитных бурь составляет 31%.