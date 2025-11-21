Ученые рассказали, угрожают ли Земле новые темные пятна на Солнце

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук отметили, что визуально картина напоминает события в начале ноября. Напомним, что тогда темные пятна стали причиной геомагнитных возмущений, которые длились десять дней.
Выброс энергии из новых зон пока не достиг уровня М. Вероятность Х-вспышки также мала. Оба центра обладают умеренной активностью. Кроме того, они относятся к молодым образованиям. Три недели назад, когда эта область уходила на скрытую часть Солнца, там ничего не было. Предположительно, возраст центров составляет около недели.
Ученые объяснили, что такая ситуация имеет сильные и слабые стороны. Плюс заключается в том, что пока там находится мало энергии. Но есть и минус: молодая зона обладает большим потенциалом.
Напомним, что в четверг, 20 ноября, со стороны Солнца вылетел царь-протуберанец. Его размер в 80 раз превысил Землю. Источник выброса находился на скрытой части звезды — для нашей планеты облако плазмы не представляет угрозы.
Сегодня геомагнитная ситуация остается неустойчивой. Вероятность магнитных бурь составляет 31%.