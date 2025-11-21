Ученые рассказали, угрожают ли Земле новые темные пятна на Солнце

Выброс энергии из новых зон пока не достиг уровня М. Вероятность Х-вспышки также мала. Оба центра обладают умеренной активностью. Кроме того, они относятся к молодым образованиям. Три недели назад, когда эта область уходила на скрытую часть Солнца, там ничего не было. Предположительно, возраст центров составляет около недели.