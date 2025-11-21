Погода бунтует. Нас ждут снег, тепло и сильнейшие скачки давления

Москвичи могут приготовиться к тому, что выпавший снег с нами надолго. Несмотря на то что минус на термометре все еще сменяется на плюс, уже в ближайшие дни в городе образуется устойчивый снежный покров. Сложнее всего придется метеозависимым людям — из-за небывалых скачков атмосферного давления.
Когда ждать похолодания
До декабря погода крутится вокруг нуля. «Похолодание ожидается сегодня-завтра, но пока условное, — говорит синоптик Татьяна Позднякова, — сейчас в ночные часы температура слабо отрицательная. А вот дневная температура только сегодня и завтра ожидается чуть положительной: +1−3 °C в Москве. В последующие дни она будет около нуля. Мы ожидаем, что и в воскресенье, и в понедельник, да и во вторник дневная температура будет где-то в пределах −2 … +3 °C».
Кстати, температура ноября-2025 все равно остается выше климатической нормы.
Когда в городе ляжет настоящий зимний снег
Уже с сегодняшнего дня формируется устойчивый снежный покров. «Снегопады сохранятся и на выходных: снег будет идти почти без перерыва, — говорит Позднякова. — А понедельник будет наиболее сложный день с точки зрения осадков. В ночное время опять будет приниматься снег, причем некоторые модели показывают, что его нападает до четырех сантиметров. Это много».
А вот днем, отмечает эксперт, прогнозируются осадки уже преимущественно в виде дождя. Но дожди не растопят нападавший снег, заверяют синоптики. Поскольку температура воздуха в дневные часы будет около нуля градусов, снег за день не растает.
«Поэтому у нас следующая неделя будет с большим количеством снега на поверхности, нежели сейчас», — замечает Позднякова. И делает акцент: это полностью соответствует народным приметам. «Как правило, у нас снежный покров формируется именно после Михайлова дня, 21-го числа. Вот в промежутке между 21-м и 28-м в столичном регионе можно ожидать его уже уверенно», — добавляет синоптик.
То есть можно рассчитывать, что уже в ближайшие дни зима придет в центральный регион.
Синоптики обновили прогноз: какой будет зима-2026
Выпавший сейчас снег может растаять в декабре. Это связано в тем, что зимы в целом становятся все теплее. И грядущая зима тоже, по словам эксперта, будет относиться к категории аномальных.
«Все модели зарубежных метеоцентров, рассчитывая предстоящий зимний сезон, показывают, что в наших широтах зима будет с положительной аномалией температуры воздуха, — говорит Татьяна Позднякова. — Она будет не такой теплой, как прошлая, когда у нас январь был почти на шесть градусов теплее, чем обычно бывает. Но сильных холодов опасаться не стоит».
Температура зимы-2026 ожидается примерно на пару градусов выше климатической нормы. «На какое-то время могут преобладать атлантические циклоны, и тогда половина месяца у нас будет очень теплой. Потом будет вторжение арктического воздуха — половина месяца будет холодной. Этот перепад будет сильно ощутим людьми. А по факту средняя температура будет около нормы», — объясняет синоптик.
«Вполне возможно, что основная температура декабря, января и февраля будет с аномалией — от +1 °C до +3 °C», — поясняет эксперт.
Последняя неделя ноября будет адом для метеозависимых
В ближайшее время самой яркой характеристикой того, что происходит с погодой, будет резко изменяющееся давление. Для метеозависимых людей наступают крайне непростые дни.
«Сейчас происходят следующие перепады. Приходят атлантические циклоны — у нас давление падает, мы страдаем от пониженного давления. Далее происходит вторжение арктического воздуха — давление растет. То есть страдают то гипотоники, то гипертоники. И такая ситуация сохраняется минимум до конца ноября, — объясняет Позднякова. — Пока что модели показывают, что чаще будет повышенное атмосферное давление. В воскресенье прогнозируется 754, в понедельник — 740, а во вторник — 752. Скачки будут очень неприятные, опасные для сосудов. Так что стоит поберечь себя».