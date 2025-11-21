Геомагнитная супербуря Ганнон сократила защитную плазмосферу Земли

Геомагнитные штормы — явление не редкое, но большинство из них проходит без особых последствий. В минувшем году Земля испытала самый мощный геомагнитный шторм за более чем 20 лет, известный как шторм Ганнон или «шторм Матери». Явление вызвало серьезные проблемы, включая сбои в GPS, работе спутников и энергоснабжении. Об этом сообщил журнал Popular Science.