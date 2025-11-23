Ричмонд
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в Камчатском крае.

Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 315 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 10 км.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше