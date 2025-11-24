Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд

«По оценкам, в Москве, в центре европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы», — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что при этом температура все же будет существенно ниже, чем зимой 2024−2025 годов.
Кроме того, по его словам, в этом году ожидается чередование холодных и тёплых периодов.
«(Температура будет — ред.) ниже, чем в прошлом году, но экстремально холодной зима не прогнозируется», — добавил метеоролог.
