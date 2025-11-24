Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Предстоящая зима в Москве будет соответствовать норме, температура будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремальных значений не предвидится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 82% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: © РИА Новости

«По оценкам, в Москве, в центре европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что при этом температура все же будет существенно ниже, чем зимой 2024−2025 годов.

Кроме того, по его словам, в этом году ожидается чередование холодных и тёплых периодов.

«(Температура будет — ред.) ниже, чем в прошлом году, но экстремально холодной зима не прогнозируется», — добавил метеоролог.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше