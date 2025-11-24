Два округа России в понедельник столкнутся с температурными качелями

В Якутии в понедельник, 24 ноября, термометр покажет −35 °С, в ночные часы столбик опустится до −40 °С. Западные районы попадут в теплую волну, которая придет со стороны Сибири. В Чите — −9 °С, в Благовещенске — −5 °С, в Хабаровске — −1 °С, во Владивостоке — +6 °С.