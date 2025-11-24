Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Два округа России в понедельник столкнутся с температурными качелями

Юг Дальнего Востока окажется во власти погодных контрастов. В южной части Приморья температура установится +10 °С, у Байкала похолодает до −10 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 93% 761 мм рт. ст. +9°
Маленькая девочка в зимней шапке: погода зимой

В Якутии в понедельник, 24 ноября, термометр покажет −35 °С, в ночные часы столбик опустится до −40 °С. Западные районы попадут в теплую волну, которая придет со стороны Сибири. В Чите — −9 °С, в Благовещенске — −5 °С, в Хабаровске — −1 °С, во Владивостоке — +6 °С.

Юго-восток Сибири ожидает оттепель. Юго-запад столкнется с похолоданием. В Иркутске в понедельник температура установится около нуля градусов. В Тюмени — −2 °С, в Салехарде — −20 °С.

На Урале в начале рабочей недели осадков мало. В Оренбурге термометр покажет +7 °С, в Уфе — +4 °С, в Челябинске — +2 °С, в Перми — −1 °С.

В средних широтах потеплеет до +10 °С. На юге европейской территории России температурный фон начнет понижаться. В Ялте сегодня — +16 °С, в Ростове-на-Дону — +13 °С, в Белгороде — +9 °С, в Орле — +7 °С.

На северо-западе в понедельник ожидается около нуля градусов. В Мурманск придут морозы до −20 °С.

В Санкт-Петербурге похолодает до −1 °С, синоптики предупредили об образовании гололеда на дорогах. В Москве ожидаются сильные осадки, температура установится около +4 °С.

Геомагнитная ситуация на Земле сложится неустойчивая. Вспышечная активность останется слабо повышенной.