Два округа России в понедельник столкнутся с температурными качелями

В Якутии в понедельник, 24 ноября, термометр покажет −35 °С, в ночные часы столбик опустится до −40 °С. Западные районы попадут в теплую волну, которая придет со стороны Сибири. В Чите — −9 °С, в Благовещенске — −5 °С, в Хабаровске — −1 °С, во Владивостоке — +6 °С.
Юго-восток Сибири ожидает оттепель. Юго-запад столкнется с похолоданием. В Иркутске в понедельник температура установится около нуля градусов. В Тюмени — −2 °С, в Салехарде — −20 °С.
На Урале в начале рабочей недели осадков мало. В Оренбурге термометр покажет +7 °С, в Уфе — +4 °С, в Челябинске — +2 °С, в Перми — −1 °С.
В средних широтах потеплеет до +10 °С. На юге европейской территории России температурный фон начнет понижаться. В Ялте сегодня — +16 °С, в Ростове-на-Дону — +13 °С, в Белгороде — +9 °С, в Орле — +7 °С.
На северо-западе в понедельник ожидается около нуля градусов. В Мурманск придут морозы до −20 °С.
В Санкт-Петербурге похолодает до −1 °С, синоптики предупредили об образовании гололеда на дорогах. В Москве ожидаются сильные осадки, температура установится около +4 °С.
Геомагнитная ситуация на Земле сложится неустойчивая. Вспышечная активность останется слабо повышенной.