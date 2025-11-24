Ричмонд
Природа удивила: видео аномальной ноябрьской грозы в Орле

В ночь на понедельник, 24 ноября, орловцы стали свидетелями редкого природного явления. За неделю до календарной зимы в регионе прошла гроза и прогремел гром.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Подобное событие для конца осени — метеорологическая редкость. Обычно к этому времени атмосфера уже слишком холодная для формирования грозовых облаков.

Однако природа преподнесла Орлу неожиданный сюрприз. Местные жители рассказали в комментариях в соцсетях, что не сразу поняли, что произошло.

Грозы поздней осенью чаще всего встречаются в южных регионах России. В северных широтах такое явление формируется реже. Иногда гроза появляется даже при отрицательных температурах. Известны случаи, когда молнии сверкали во время снегопада.

Главная причина появления ноябрьских гроз — прохождение холодного атмосферного фронта. Когда происходит резкий скачок температуры, развивается мощная конвекция, которая и приводит к образованию грозовых облаков.

Помимо Орла, грозы прошли минувшей ночью в Туле и Брянске.