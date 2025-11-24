В Таиланде провели масштабную эвакуацию туристов: видео затоплений

Критическая ситуация сложилась в Хатъяе. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов — произошло затопление территории. Об этом сообщили в издании Khaosodenglish.
Местные власти в понедельник, 24 ноября, объявили красный уровень опасности — спасатели вывезли в безопасную зону около 400 туристов из 17 гостиниц. Отдыхающим рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении.
В Сети появилось видео затоплений с воздуха. Улицы оказались полностью погружены в воду. Стихия затопила первые этажи строений, автомобили плыли по дорогам.
Синоптики сообщили, что уровень воды поднялся на 40−60 сантиметров. Власти порекомендовали местным жителям перенести вещи на верхние этажи домов и держать при себе документы.
Также от дождей пострадала провинция Сонгкхла. Там 9 декабря должны начаться Игры Юго-Восточной Азии, однако стадион для соревнований затопила вода. Администрация сообщила, что для атлетов подготовят резервные площадки.