Впервые за 11 тыс. лет в Эфиопии проснулся вулкан Хайли-Губби: видео

Начало активности зафиксировали в воскресенье, 23 ноября, в 08:30 по местному времени. В регионе Данакиль вулкан Хайли-Губби, который считали спящим, выпустил облако пепла.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Высота столба составила 10−15 километров. Пепел унесло в юго-западном направлении над Аравийским полуостровом. Об этом сообщил ресурс VolcanoDiscovery.

Хайли-Губби находится в 15 километрах от другого действующего вулкана Эрта-Але. Ученые рассказали, что ранее объект не проявлял признаков активности. В понедельник, 24 ноября, Тулузский консультативный центр по вулканическому пеплу выпустил специальный бюллетень, который подтвердил факт взрывного извержения.

Очевидцам удалось снять этот исторический момент на видео. Согласно комментариям в соцсетях, извержение сопровождалось громкими взрывами.

Специалисты отметили, что говорить о последствиях этого природного явления для региона пока рано. Власти призвали местное население сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями о ситуации.