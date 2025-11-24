Впервые за 11 тыс. лет в Эфиопии проснулся вулкан Хайли-Губби: видео

Высота столба составила 10−15 километров. Пепел унесло в юго-западном направлении над Аравийским полуостровом. Об этом сообщил ресурс VolcanoDiscovery.
Хайли-Губби находится в 15 километрах от другого действующего вулкана Эрта-Але. Ученые рассказали, что ранее объект не проявлял признаков активности. В понедельник, 24 ноября, Тулузский консультативный центр по вулканическому пеплу выпустил специальный бюллетень, который подтвердил факт взрывного извержения.
Очевидцам удалось снять этот исторический момент на видео. Согласно комментариям в соцсетях, извержение сопровождалось громкими взрывами.
Специалисты отметили, что говорить о последствиях этого природного явления для региона пока рано. Власти призвали местное население сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями о ситуации.