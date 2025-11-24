Ричмонд
Историческое сближение: расстояние между 3I/ATLAS и Землей сокращается

В минувшие выходные межзвездная комета 3I/ATLAS пролетела в 300 миллионах километров от Земли. По расчетам, небесное тело продолжит сокращать дистанцию.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Комета 3I/ATLAS на черном небе, комета 3I/ATLAS сближается с Землей 24 ноября 2025
Источник: NASA

Каждый день оно будет становиться ближе к нашей планете примерно на два миллиона километров. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые отметили, что сближение происходит преимущественно за счет орбитального движения Земли. Сейчас наша планета движется практически навстречу объекту. Сама комета имеет касательную траекторию.

Пик сближения ожидается 19 декабря. В этот день расстояние между Землей и 3I/ATLAS сократится до рекордных 269 миллионов километров.

Отметим, что ученые постоянно корректируют расчеты из-за наличия у кометы негравитационного ускорения. При этом специалисты уверены, что значение 200 миллионов километров останется недостижимым.

Напомним, что внимание к объекту 3I/ATLAS приковала его необычная структура. Существовало предположение, что комета имела искусственное происхождение. Кроме того, она уже дважды попадала под удар со стороны Солнца, но оставалась целой.