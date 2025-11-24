Историческое сближение: расстояние между 3I/ATLAS и Землей сокращается

Каждый день оно будет становиться ближе к нашей планете примерно на два миллиона километров. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые отметили, что сближение происходит преимущественно за счет орбитального движения Земли. Сейчас наша планета движется практически навстречу объекту. Сама комета имеет касательную траекторию.
Отметим, что ученые постоянно корректируют расчеты из-за наличия у кометы негравитационного ускорения. При этом специалисты уверены, что значение 200 миллионов километров останется недостижимым.
Напомним, что внимание к объекту 3I/ATLAS приковала его необычная структура. Существовало предположение, что комета имела искусственное происхождение. Кроме того, она уже дважды попадала под удар со стороны Солнца, но оставалась целой.