Путин выразил соболезнования из-за наводнений во Вьетнаме

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении.