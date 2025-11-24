Ричмонд
Экипажам самолетов поручили сообщать о любой активности вулкана Безымянный

Экипажам самолетов, следующих над Беринговым морем и северной частью Тихого океана, поручено сообщать диспетчерам о любой замеченной активности камчатского вулкана Безымянный.

Источник: Freepik

Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе Аляски, отвечающей за воздушный трафик в этом районе полетной информации. «Воздушным судам следует сохранять бдительность в связи с возможным извержением вулкана — облаками пара или пепла — и немедленно сообщать о любых наблюдениях диспетчерам», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в связи с прогнозами вулканологов относительно Безымянного действует оранжевый код авиационной опасности.

Ранее в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ТАСС сообщили, что Безымянный может начать извергаться в течение суток. «Код авиационной опасности оранжевый, возможно, в ближайшие 24 часа могут произойти выбросы пепла на высоту до 10−15 километров над уровнем моря. Это может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда», — рассказали в учреждении.

Там добавили, что на Безымянном регистрируются мощные выбросы газа и пара, сход горячих лавин по склонам. По спутниковым сведениям, над вулканом зафиксирована крупная тепловая аномалия. Он готовится к сильному взрывному извержению.

Последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 километров. Самое серьезное в современной истории извержение Безымянного произошло в 1956-м.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского. Он извергается в среднем один-два раза в год.

