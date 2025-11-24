Экипажам самолетов поручили сообщать о любой активности вулкана Безымянный

Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе Аляски, отвечающей за воздушный трафик в этом районе полетной информации. «Воздушным судам следует сохранять бдительность в связи с возможным извержением вулкана — облаками пара или пепла — и немедленно сообщать о любых наблюдениях диспетчерам», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в связи с прогнозами вулканологов относительно Безымянного действует оранжевый код авиационной опасности.