Ледяной дождь надвигается на один из округов России

Настоящая зима установится на северо-востоке Сибири. На юге в ближайшие дни ожидаются погодные качели: то потепление, то похолодание. В Омске — +1 °С, в Новосибирске — −6 °С, в Иркутске — −4 °С, в Барнауле — −3 °С. В Норильске и Хатанге похолодает до −37 °С. В Красноярске сегодня термометр покажет −11 °С, завтра температура опустится до нуля градусов.
На Урале местами пройдет ледяной дождь. В Оренбурге — +7 °С и солнечно, в Уфе — +6 °С, в Челябинске — +5 °С, в Екатеринбурге — +4 °С, в Перми — +3 °С.
В центре европейской территории России ожидается перерыв в осадках, завтра придет потепление. В Мурманске во вторник — −14 °С, в Пскове — −2 °С, в Калининграде — +1 °С, в Орле — +3 °С, в Белгороде — +5 °С. На севере пройдут снегопады, на юге возможны редкие дожди.
В Санкт-Петербурге термометр покажет около нуля градусов, в Москве — +1 °С. В обоих городах гололедица.
Во вторник сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация. С утра индекс Кр поднялся до четырех единиц, наблюдались возмущения поля Земли.