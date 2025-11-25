Ледяной дождь надвигается на один из округов России

Настоящая зима установится на северо-востоке Сибири. На юге в ближайшие дни ожидаются погодные качели: то потепление, то похолодание. В Омске — +1 °С, в Новосибирске — −6 °С, в Иркутске — −4 °С, в Барнауле — −3 °С. В Норильске и Хатанге похолодает до −37 °С. В Красноярске сегодня термометр покажет −11 °С, завтра температура опустится до нуля градусов.