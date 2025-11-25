Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Ледяной дождь надвигается на один из округов России

Юг Дальнего Востока попадет под власть холодного воздуха. Через несколько дней его снова ожидает потепление.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 93% 764 мм рт. ст. +9°
Источник: Агентство городских новостей «Москва»

У Байкала морозы укрепятся. Якутию окутают суровые холода. В Тикси сегодня температура установится −28 °С, в Верхоянске — −44 °С, в Якутске — −28 °С. В Чите ожидается −8 °С, в Благовещенске — −9 °С, в Хабаровске — −5 °С, во Владивостоке — около нуля градусов.

Настоящая зима установится на северо-востоке Сибири. На юге в ближайшие дни ожидаются погодные качели: то потепление, то похолодание. В Омске — +1 °С, в Новосибирске — −6 °С, в Иркутске — −4 °С, в Барнауле — −3 °С. В Норильске и Хатанге похолодает до −37 °С. В Красноярске сегодня термометр покажет −11 °С, завтра температура опустится до нуля градусов.

На Урале местами пройдет ледяной дождь. В Оренбурге — +7 °С и солнечно, в Уфе — +6 °С, в Челябинске — +5 °С, в Екатеринбурге — +4 °С, в Перми — +3 °С.

В центре европейской территории России ожидается перерыв в осадках, завтра придет потепление. В Мурманске во вторник — −14 °С, в Пскове — −2 °С, в Калининграде — +1 °С, в Орле — +3 °С, в Белгороде — +5 °С. На севере пройдут снегопады, на юге возможны редкие дожди.

В Санкт-Петербурге термометр покажет около нуля градусов, в Москве — +1 °С. В обоих городах гололедица.

Во вторник сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация. С утра индекс Кр поднялся до четырех единиц, наблюдались возмущения поля Земли.