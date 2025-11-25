Зеленое возрождение планеты: какие страны лидируют в восстановлении лесов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала сведения по масштабам лесовосстановления за последние годы. Об этом сообщили в издании Naked Science со ссылкой на исследование.
Несмотря на сокращение зеленых массивов в некоторых частях мира, например в Амазонии, в других местах деревьев с каждым годом становится все больше. Ряд стран успешно реализует программы по увеличению подобных территорий.
Лидером в этом направлении стал Китай. Там удалось с 2015 года расширить лесные площади на 1,7 миллиона гектаров. Страна реализует проект «Великая зеленая стена», который разрабатывали для борьбы с наступлением пустынями Гоби и Такла-Макан на населенные пункты.
Прирост лесных территорий составил 942 000 гектаров. Такой показатель удалось достичь благодаря внедрению национальных программ по расширению зеленых массивов, которые стартовали в 2018 году.
Также впечатлили результаты Индии, которая увеличила лесные площади на 191 000 гектаров. Ранее государство поставило перед собой масштабную цель — восстановить 26 миллионов гектаров леса к 2030 году в рамках выполнения международных климатических обязательств.
Позитивную динамику также показали Турция, Австралия, Франция и Индонезия. Страны активно реализуют собственные проекты по лесовосстановлению.