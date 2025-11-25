Зеленое возрождение планеты: какие страны лидируют в восстановлении лесов

Лидером в этом направлении стал Китай. Там удалось с 2015 года расширить лесные площади на 1,7 миллиона гектаров. Страна реализует проект «Великая зеленая стена», который разрабатывали для борьбы с наступлением пустынями Гоби и Такла-Макан на населенные пункты.