Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Зеленое возрождение планеты: какие страны лидируют в восстановлении лесов

Зеленые насаждения — важный природный ресурс планеты. Очищают воздух и формируют уникальные экосистемы, которые помогают в борьбе с климатическими изменениями.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 87% 764 мм рт. ст. +9°
Зимний лес — какие страны вошли в рейтинг ООН по восстановлению лесов
Источник: freepik.com

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала сведения по масштабам лесовосстановления за последние годы. Об этом сообщили в издании Naked Science со ссылкой на исследование.

Несмотря на сокращение зеленых массивов в некоторых частях мира, например в Амазонии, в других местах деревьев с каждым годом становится все больше. Ряд стран успешно реализует программы по увеличению подобных территорий.

Лидером в этом направлении стал Китай. Там удалось с 2015 года расширить лесные площади на 1,7 миллиона гектаров. Страна реализует проект «Великая зеленая стена», который разрабатывали для борьбы с наступлением пустынями Гоби и Такла-Макан на населенные пункты.

Значительных успехов добилась Россия. Страна заняла второе место в рейтинге.

Прирост лесных территорий составил 942 000 гектаров. Такой показатель удалось достичь благодаря внедрению национальных программ по расширению зеленых массивов, которые стартовали в 2018 году.

Также впечатлили результаты Индии, которая увеличила лесные площади на 191 000 гектаров. Ранее государство поставило перед собой масштабную цель — восстановить 26 миллионов гектаров леса к 2030 году в рамках выполнения международных климатических обязательств.

Позитивную динамику также показали Турция, Австралия, Франция и Индонезия. Страны активно реализуют собственные проекты по лесовосстановлению.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше