Названы уголки России, где уже ударили 50-градусные морозы

На территории России установились экстремально низкие температуры, впервые в этом сезоне достигшие отметки в 50 градусов. О погодных рекордах сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

Источник: Zuma/TASS

Согласно данным синоптика, минувшей ночью в Якутии термометры впервые в текущем сезоне показали −50,0°C на метеостанциях Юрты и Усть-Нера. Абсолютным рекордом холода стала метеостанция Делянкир, где зафиксировали −50,7°C. В Якутске утром температура опустилась до −37,5°C, что на 8 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

Тишковец предупредил, что в ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся в регионе, создавая экстремальные условия для жителей якутских населённых пунктов. Такие температуры соответствуют обычным декабрьским показателям, отмечающимся в самом холодном регионе страны.

Кстати, в Крыму температура тоже бьёт рекорды, но в другую сторону. Недавно на Крымском полуострове воздух прогрелся до по-настоящему летних значений +19−24 градусов, что превышает ноябрьскую климатическую норму на 5−7 градусов.