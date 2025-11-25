Названы уголки России, где уже ударили 50-градусные морозы

Согласно данным синоптика, минувшей ночью в Якутии термометры впервые в текущем сезоне показали −50,0°C на метеостанциях Юрты и Усть-Нера. Абсолютным рекордом холода стала метеостанция Делянкир, где зафиксировали −50,7°C. В Якутске утром температура опустилась до −37,5°C, что на 8 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.