Дыхание зимы: в России столбик термометра упал до −50 градусов

Полисом холода считается село Оймякон. Его метеостанция в ночь на вторник, 25 ноября, показала −49,5 °С. Напомним, что рекорд принадлежит −67,7 °C, который зафиксировали в 1993 году. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Немного холоднее оказалось в поселке Усть-Нера, который располагается недалеко от Оймякона. В нем воздух остыл до −50 °С. Подобную температуру отметили также на метеостанции Юрты.
Лидером минувшей ночи стало село Делянкир, которое принадлежит Оймяконскому улусу. Там столбик термометра упал до −50,7 °С.
Синоптики отметили, что подобная температура обычно устанавливается в регионе позже. Сложившаяся метеоситуация на восемь градусов ниже климатической нормы, которая составляет −34,4 °С.
Кроме того, средняя температура ноября имеет отрицательную аномалию почти в две единицы. Она больше напоминает декабрь, нормой которого считается значение −44,9 °С.
По прогнозу синоптиков, в регионе до конца рабочей недели днем сохранится температура −44 °С, ночью — −46 °С. Затем потеплеет до −30 °С.