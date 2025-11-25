Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Дыхание зимы: в России столбик термометра упал до −50 градусов

Прошедшей ночью рядом с полюсом холода синоптики зарегистрировали температуру ниже −50 °С. Подобные морозы пришли раньше обычного.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 93% 764 мм рт. ст. +9°
Иней на шапке и шарфе, мороз в Якутии
Источник: РИА "Новости"

Полисом холода считается село Оймякон. Его метеостанция в ночь на вторник, 25 ноября, показала −49,5 °С. Напомним, что рекорд принадлежит −67,7 °C, который зафиксировали в 1993 году. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Немного холоднее оказалось в поселке Усть-Нера, который располагается недалеко от Оймякона. В нем воздух остыл до −50 °С. Подобную температуру отметили также на метеостанции Юрты.

Лидером минувшей ночи стало село Делянкир, которое принадлежит Оймяконскому улусу. Там столбик термометра упал до −50,7 °С.

Синоптики отметили, что подобная температура обычно устанавливается в регионе позже. Сложившаяся метеоситуация на восемь градусов ниже климатической нормы, которая составляет −34,4 °С.

Кроме того, средняя температура ноября имеет отрицательную аномалию почти в две единицы. Она больше напоминает декабрь, нормой которого считается значение −44,9 °С.

По прогнозу синоптиков, в регионе до конца рабочей недели днем сохранится температура −44 °С, ночью — −46 °С. Затем потеплеет до −30 °С.