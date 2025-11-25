Ученые: магнитные бури идут на Землю

В понедельник, 24 ноября, сила внешних воздействий на магнитосферу планеты начала расти. Землю достиг солнечный ветер, причиной которого стала корональная дыра на звезде. Параметр Кр поднялся до четырех единиц, но до уровня магнитной бури G1 он не добрался. Об этом сообщили в издании «Метеовести».