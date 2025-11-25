Ученые: магнитные бури идут на Землю

В понедельник, 24 ноября, сила внешних воздействий на магнитосферу планеты начала расти. Землю достиг солнечный ветер, причиной которого стала корональная дыра на звезде. Параметр Кр поднялся до четырех единиц, но до уровня магнитной бури G1 он не добрался. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Корональной дыре присвоили № 98. Она дошла до линии Солнце — Земля и вызвала возмущения. Специалисты отметили, что энергия от нее долетела до планеты на два дня раньше предварительных расчетов.
В понедельник ученые фиксировали расширение зоны полярных сияний. Область свечений достигла Москву, Нижний Новгород и Казань. Центр активности находился в Сибири.
Во вторник, 25 ноября, неустойчивая ситуация сохранилась. По прогнозу ученых, вероятность наступления слабых магнитных бурь сегодня составляет 51%. В ближайшие два дня риск их формирования возрастет до 65%.
Скорость солнечного ветра сегодня установилась около 450 километров в секунду. Плотность плазмы составила четыре единицы. Рост показателей начнется завтра: поток разгонится до 550 километров в секунду. Плотность плазмы составила четыре единицы, в среду, 26 ноября, она приблизится к девяти баллам.