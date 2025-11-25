Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Тысячи людей спасаются от наводнения: видео катастрофы из Таиланда

Масштаб стихии достиг критического уровня: вода поднялась на высоту от полутора до трех метров. Власти объявили экстренную эвакуацию жителей и туристов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 93% 764 мм рт. ст. +9°

Стихия затронула 1,9 миллиона человек в 10 южных провинциях. Катастрофическую ситуацию зафиксировали в Хат Яе: там около 250 000 жителей оказались в зоне затопления. Об этом сообщили в издании Khaosodenglish.

В Сети появилось видео очевидцев с места происшествия. Вода залила цокольные и первые этажи зданий, превратила улицы в реки. Жители спасаются от стихии на линиях электропередачи. Местами уровень воды превысил три метра.

Причиной масштабного наводнения стали интенсивные и продолжительные ливни. По информации синоптиков, подобных осадков в этом регионе не фиксировали в течение последних 300 лет.

В спасательной операции участвуют сухопутные и военно-морские силы страны. В районах, где вода поднялась не так высоко, эвакуацию проводят на грузовых автомобилях с высоким клиренсом.

Стихия также затронула провинции Сонгкла, Сатун, Накхонситхаммарат, Транг и Пхаттхалунг, Наративат, Ялла, Паттани. По прогнозу синоптиков, дожди начнут ослабевать только ко второй половине среды, 26 ноября.

При этом во всех провинциях юга Таиланда, кроме Сураттхани, уровень воды продолжает подниматься. Также остаются затопленными 11 провинций на севере страны.

Напомним, что вчера в стране провели масштабную эвакуацию туристов.