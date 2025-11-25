Тысячи людей спасаются от наводнения: видео катастрофы из Таиланда

Стихия затронула 1,9 миллиона человек в 10 южных провинциях. Катастрофическую ситуацию зафиксировали в Хат Яе: там около 250 000 жителей оказались в зоне затопления. Об этом сообщили в издании Khaosodenglish.
В Сети появилось видео очевидцев с места происшествия. Вода залила цокольные и первые этажи зданий, превратила улицы в реки. Жители спасаются от стихии на линиях электропередачи. Местами уровень воды превысил три метра.
В спасательной операции участвуют сухопутные и военно-морские силы страны. В районах, где вода поднялась не так высоко, эвакуацию проводят на грузовых автомобилях с высоким клиренсом.
Стихия также затронула провинции Сонгкла, Сатун, Накхонситхаммарат, Транг и Пхаттхалунг, Наративат, Ялла, Паттани. По прогнозу синоптиков, дожди начнут ослабевать только ко второй половине среды, 26 ноября.
При этом во всех провинциях юга Таиланда, кроме Сураттхани, уровень воды продолжает подниматься. Также остаются затопленными 11 провинций на севере страны.
Напомним, что вчера в стране провели масштабную эвакуацию туристов.