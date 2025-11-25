Глобальное потепление изменило жизненный цикл амфибий в России

Такое открытие сделали российские ученые из Саратовского государственного университета. Результаты работы опубликовали в Поволжском экологическом журнале.
Эксперты рассказали, что раньше животные отходили от спячки в одно и то же время. Однако с 1960 по 2020 год сроки сдвинулись почти на неделю.
Угрозу для земноводных вызывает то, что они откладывают икру на небольшой глубине, обычно до полутора метров от поверхности воды. Когда после волны тепла внезапно наступают холода, икринки замерзают и погибают: им не хватает кислорода.
Наиболее ярко эти негативные последствия заметили у двух разновидностей: жерлянки краснобрюхой и озерной лягушки. Группа исследователей наблюдала за ними в пойме реки Медведица.
Эксперты отметили: чем чаще повторяется ложная весна, тем к более серьезным последствиям приводит. Ученые напомнили, что амфибии контролируют численность насекомых-вредителей в экосистеме. Их исчезновение отрицательно скажется на состоянии лесов и сельскохозяйственных угодий.