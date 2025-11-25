В Перми побит суточный температурный рекорд 100-летней давности

Как сообщали ранее в Пермском центре геоинформационных систем (ГИС-центр), эта неделя в Пермском крае будет очень теплой, с температурой воздуха на восемь градусов выше нормы. В течение недели температура воздуха будет держаться на уровне −2−4 °C ночью и +3−5 °C днем, за исключением нескольких дней, в частности четверга, когда в регионе может похолодать до −2−7 °C ночью и от нуля до −3 °C днем. При этом, по словам синоптиков, вероятно сохранение аномально теплой погоды на неопределенный срок и в начале декабря.