В Перми побит суточный температурный рекорд 100-летней давности

Суточный температурный рекорд, установленный почти 100 лет назад, побит сегодня в Перми. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Пермский ЦГМС).
«По сведениям метеостанции “Пермь” установлен суточный температурный рекорд: максимальная температура составила +4,5 °C, превысив предыдущее значение, установленное в 1926 году, на один градус», — сообщили в ведомстве. По информации Пермского ЦГМС, это уже третий суточный рекорд ноября.
Как сообщали ранее в Пермском центре геоинформационных систем (ГИС-центр), эта неделя в Пермском крае будет очень теплой, с температурой воздуха на восемь градусов выше нормы. В течение недели температура воздуха будет держаться на уровне −2−4 °C ночью и +3−5 °C днем, за исключением нескольких дней, в частности четверга, когда в регионе может похолодать до −2−7 °C ночью и от нуля до −3 °C днем. При этом, по словам синоптиков, вероятно сохранение аномально теплой погоды на неопределенный срок и в начале декабря.