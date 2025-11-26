На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

По данным KVERT, шлейф пепла протянулся на 50 км на восток-северо-восток от вулкана. Как говорят вулканологи, опасные для авиации пепловые выбросы на высоту до 15 км возможны на Безымянном в любую минуту. Вулкану присвоен оранжевый (повышенный) код авиаопасности.
По данным региональных властей, пока близлежащие населенные пункты не ощущают последствий извержения. «Запасы СИЗов (средств индивидуальной защиты.— “Ъ”) и воды в селах есть. Все службы в готовности. Прошу туристов держаться подальше от вулкана. Нахождение около него безусловно опасно для жизни», — сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
О возможном взрывном извержении Безымянного ученые предупредили на прошлой неделе, сообщив, что активность исполина начала нарастать с 10 ноября. По прогнозам вулканологов, на вулкане не исключена возможность сильного взрыва.
Высота Безымянного 2 882 м над уровнем моря. Он относится к самой активной на Камчатке Ключевской группе вулканов и расположен в 338 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший населённый пункт — поселок Ключи, находится в 40 км от гиганта.