Вильфанд прогнозирует сильные морозы в трех округах России в конце ноября

Речь идет о Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сильные морозы прогнозируются в конце ноября в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Сибири произойдет резкое изменение температурного режима. Так, в Красноярске в среду и четверг температура будет на 10−12 градусов выше нормы, но уже в субботу и воскресенье за счет вторжения холодных воздушных масс и повышения давления ночные значения опустятся до минус 30 градусов, дневные же составят около 22−25 градусов, что на 10 единиц ниже климатической нормы. При этом на Таймыре температура составит от 40 до 46 градусов мороза», — сказал он.

Кроме того, в ЯНАО и ХМАО в ближайшие дни температура может опускаться до 31−41 градусов мороза. Последняя пятидневка ноября также будет холодной и на Чукотке, прогнозируется минус 38−40 градусов. В Магаданской области температура будет опускаться до минус 40−42 градусов, что на 6−7 градусов ниже нормы.

