Вильфанд прогнозирует сильные морозы в трех округах России в конце ноября

«В Сибири произойдет резкое изменение температурного режима. Так, в Красноярске в среду и четверг температура будет на 10−12 градусов выше нормы, но уже в субботу и воскресенье за счет вторжения холодных воздушных масс и повышения давления ночные значения опустятся до минус 30 градусов, дневные же составят около 22−25 градусов, что на 10 единиц ниже климатической нормы. При этом на Таймыре температура составит от 40 до 46 градусов мороза», — сказал он.