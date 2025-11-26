Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Москве наступила теплая и безрадостная погода

В Москве установилась температура на 5−7 градусов выше нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 95% 756 мм рт. ст. +14°
Источник: Freepik

Однако большой радости погода не доставит, отметил синоптик. На дорогах скользко, прогнозируются осадки в течение всего дня, преимущественно в виде мокрого снега. В четверг, 27 ноября, ветер поменяет направление на восточное, но все равно будет насыщен влагой. Температура окажется на 6−7 градусов выше нормы. Ночью ожидается плюс 2−4 градуса.

Ранее из-за непогоды автомобилистам рекомендовали аккуратно вести машину. В вечернее время лучше использовать общественный транспорт, либо отложить поездку на время после 20 часов.

По словам синоптиков Гидрометцентра, зима в настоящее время не торопится в столицу.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше