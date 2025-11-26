В Москве наступила теплая и безрадостная погода

Однако большой радости погода не доставит, отметил синоптик. На дорогах скользко, прогнозируются осадки в течение всего дня, преимущественно в виде мокрого снега. В четверг, 27 ноября, ветер поменяет направление на восточное, но все равно будет насыщен влагой. Температура окажется на 6−7 градусов выше нормы. Ночью ожидается плюс 2−4 градуса.