Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил мощное облако пепла: видео

Местные власти объявили красный уровень опасности. Активность вулкана способна приостановить международные авиаперевозки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 100% 753 мм рт. ст. +14°

Пепел поднялся на высоту 11,4 километра. Об этом сообщили представители Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Согласно последним сведениям, пепельные воздушные массы растянулись на 70 километров. Они направились в северо-восточную сторону от источника.

В Сети уже появились первые видео очевидцев. Вулкан запечатлели с высоты птичьего полета.

Эксперты сообщили, что пароксизмальная фаза Безымянного завершилась. Она характеризует пик активности, который сопровождается выбросом газа, магмы и пепла.

Напомним, что Безымянный находится в центре Ключевской вулканической группы. Самым ближайшим к нему населенным пунктом является поселок Ключи: он расположен на расстоянии 40 километров. От Петропавловска-Камчатского до вулкана около 350 километров.