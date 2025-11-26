Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил мощное облако пепла: видео

Пепел поднялся на высоту 11,4 километра. Об этом сообщили представители Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
Согласно последним сведениям, пепельные воздушные массы растянулись на 70 километров. Они направились в северо-восточную сторону от источника.
В Сети уже появились первые видео очевидцев. Вулкан запечатлели с высоты птичьего полета.
Эксперты сообщили, что пароксизмальная фаза Безымянного завершилась. Она характеризует пик активности, который сопровождается выбросом газа, магмы и пепла.
Напомним, что Безымянный находится в центре Ключевской вулканической группы. Самым ближайшим к нему населенным пунктом является поселок Ключи: он расположен на расстоянии 40 километров. От Петропавловска-Камчатского до вулкана около 350 километров.