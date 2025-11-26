Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Более сотни домов уничтожил торнадо в Техасе: видео последствий

В эпицентре событий оказался город Хьюстон. Больше всего пострадали районы Кляйн и Спринг.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 100% 753 мм рт. ст. +14°

Региональные метеослужбы в понедельник, 24 ноября, предупредили об образовании облака в виде трубы. Менее чем через полчаса после этого сформировался торнадо. Его появление зафиксировали в 13:30 по местному времени. Об этом написали в издании FOX26.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что смерч срывал крыши у зданий, двигал незакрепленные конструкции. Ветер повредил комплекс пожарной охраны Кляйна и минимум 100 жилых домов. Сведения о пострадавших не поступали.

Власти сообщили, что спасатели с помощью дронов продолжают поиск людей под завалами. Временный командный пункт разместили в школе в районе Кляйн.

В городе отметили сильный запах природного газа. Жителей призвали быть осторожными, а в случае обнаружения утечки попросили уведомить аварийную службу. На место происшествия направили специалистов. Национальной метеорологической службе поручили оценить ущерб, который нанес торнадо городу.