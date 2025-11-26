Более сотни домов уничтожил торнадо в Техасе: видео последствий

Очевидцы рассказали в соцсетях, что смерч срывал крыши у зданий, двигал незакрепленные конструкции. Ветер повредил комплекс пожарной охраны Кляйна и минимум 100 жилых домов. Сведения о пострадавших не поступали.
Власти сообщили, что спасатели с помощью дронов продолжают поиск людей под завалами. Временный командный пункт разместили в школе в районе Кляйн.
В городе отметили сильный запах природного газа. Жителей призвали быть осторожными, а в случае обнаружения утечки попросили уведомить аварийную службу. На место происшествия направили специалистов. Национальной метеорологической службе поручили оценить ущерб, который нанес торнадо городу.