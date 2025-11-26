Ричмонд
Сколько человек уже пострадали от наводнения на Филиппинах: видео

В страну пришел тропический циклон, которому дали имя «Вербена». Он стал причиной сильного ветра и обильных осадков, которые вызвали наводнение.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В зоне бедствия оказалось побережье провинции Южный Суригао. Туда циклон дошел в понедельник, 24 ноября. Затем сместился в северо-западном направлении. Передвижение шло со скоростью около 20 километров в час. Об этом написали в издании Philippine News Agency.

В центре урагана скорость ветра достигала 54 километров в час, местами отмечали усиление до 90 километров в час. Региональные власти объявили штормовое предупреждение. Несколько районов ушли под воду. Непогода также нарушила транспортное сообщение. Около 60 морских портов приостановили работу.

Власти сообщили о 47 000 пострадавших в 44 населенных пунктах на юге Филиппин. «Вербена» привела к массовой эвакуации людей. Почти 500 семей перевезли в места временного размещения.

Информация о летальных исходах не поступала. По прогнозу синоптиков, циклон покинет регион не раньше четверга, 27 ноября.

Напомним, что во вторник, 25 ноября, в акватории Филиппинского моря произошло землетрясения. Ему присвоили 5,7 балла.