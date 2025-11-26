Вокруг Луны и обратно: NASA готовится к облету спутника Земли

Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщили об успешном соединении космического аппарата «Орион» с ракетой SLS. Эксперты рассказали, что провели функционирование всех систем, которые связывают объекты. Корабль готов к полету вокруг Луны.
В состав экипажа войдут четверо астронавтов. Трое представят NASA, один — Канадское космическое агентство. Астронавты совершат облет Луны. Длительность миссии составит, по предварительным расчетам, 10 дней. За этот период космонавты оценят работу инженерных систем аппарата.
В случае успешного исхода в 2027 году астронавты высадятся на лунную поверхность. Посадочный модуль Starship HLS разрабатывает организация SpaceX на основе аппарата Starship. Он позволит астронавтам спуститься на Луну и возвратиться обратно.
Программу планируется осуществить через орбитальную станцию «Лунные врата», которую выведут на окололунную орбиту. Проект разрабатывают четыре космических агентства. Ранее в число участников входил Роскосмос.
Финальная стадия проекта включает комплексные испытания. В Центре Кеннеди пройдет итоговая репетиция с участием экипажа, который займет места в «Орионе». Оставшиеся месяцы астронавты будут отрабатывать различные сценарии полета.