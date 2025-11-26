Вокруг Луны и обратно: NASA готовится к облету спутника Земли

Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщили об успешном соединении космического аппарата «Орион» с ракетой SLS. Эксперты рассказали, что провели функционирование всех систем, которые связывают объекты. Корабль готов к полету вокруг Луны.