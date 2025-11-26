Ричмонд
Ученые предсказали трансформацию климата: когда Землю накроют экстремальные осадки

Специалисты разработали новую климатическую модель CESM-HR с разрешением 10−25 километров. Она позволила детально проанализировать атмосферные процессы и их влияние на климат планеты.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Пейзаж с ливнем — к 2100 году Землю накроют экстремальные осадки
Источник: Freepik

Исследование опубликовали в журнале Nature Geoscience. Результаты работы показали, что к 2100 году мир столкнется с экстремальными осадками. Объем выпавшей влаги вырастет на 41%.

Предыдущие расчеты ученых показывали прирост только на 24,8%. Разница с новыми показателями составила 16,6 миллиметра осадков в сутки. При этом глобальное среднее значение достигло 41,3 миллиметра.

Преимущество новой модели — более точное отображение локальных атмосферных процессов. Например, она показывает мезомасштабную влажностную конвергенцию, которая считается ключевым фактором формирования экстремальных осадков. Благодаря этому CESM-HR точнее рассчитывает динамику климатических процессов.

Полученные сведения указали на необходимость разработки новых стратегий адаптации к изменяющимся погодным условиям. Эксперты отметили, что увеличение количества осадков способно привести к более частым и интенсивным наводнениям. В связи с этим государствам важно заранее продумать политику управления водными ресурсами и разработать защиту городской инфраструктуры.