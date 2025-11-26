Ученые предсказали трансформацию климата: когда Землю накроют экстремальные осадки

Полученные сведения указали на необходимость разработки новых стратегий адаптации к изменяющимся погодным условиям. Эксперты отметили, что увеличение количества осадков способно привести к более частым и интенсивным наводнениям. В связи с этим государствам важно заранее продумать политику управления водными ресурсами и разработать защиту городской инфраструктуры.