На Камчатке пепловое облако вулкана Безымянный сместилось на 1 тыс. км

«Пароксизмальное взрывное извержение вулкана Безымянный завершилось, но облако пепла двумя полосами длиной 660 км и 480 км и шириной до 50 км в верхней части продолжает перемещаться с северо-запада на восток от вулкана. Утром 27 ноября край пеплового облака находился в 1040 км от вулкана», — рассказали в учреждении.