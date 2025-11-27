Планета высыхает: сотни миллиардов кубов пресной воды исчезают ежегодно

Согласно отчету Всемирного банка, человечество ежегодно теряет 324 миллиарда кубов пресной воды. Такого объема, достаточного для обеспечения ресурсом 280 миллионов человек. Об этом сообщили в издании «Экосфера».
Впервые анализ провели с использованием снимков высокого разрешения. Благодаря этому специалисты смогли проанализировать состояние ресурсов в разных регионах мира. Исследования показали, что запасы объема возобновляемых источников сократились на три процента.
Ученые отметили, что ситуацию усугубляет доступность этого вида ресурса, которая привела к неконтролируемому его использованию. Самая плачевная картина складывается в государствах, где вода не имеет адекватной экономической оценки и отсутствует эффективная политика регулирования ее потребления.
Специалисты заострили внимание, что с ростом истощения запасов повышается вероятность возникновения лесных возгораний на 26%, местами риск пожаров доходит 50%. В сельскохозяйственном секторе даже незначительное сокращение ресурса приводит к серьезным экономическим потерям.
Тяжелая ситуация складывается в развивающихся странах. В Африке из-за засухи каждый сезон идет сокращение от 600 000 до 900 000 рабочих мест. Показатель составляет примерно девять процентов ежегодного прироста занятости. Наибольший удар приходится на фермеров, женщин и пожилых людей.
Эксперты предложили для решения проблемы ввести строгий контроль потребления через систему ценообразования, повышение эффективности использования водных ресурсов, развитие технологий рециркуляции и опреснения, а также рациональное перераспределение воды между различными секторами экономики.