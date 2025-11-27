Ричмонд
Планета высыхает: сотни миллиардов кубов пресной воды исчезают ежегодно

Основными причинами такого исхода стали три фактора. К ним отнесли повышение температурного фона на Земле, стремительную урбанизацию и систему орошения, которую применяют в сельском хозяйстве.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Кошка на подоконнике возле стакана воды — запасы пресной воды на Земле уменьшаются
Источник: Unsplash

Согласно отчету Всемирного банка, человечество ежегодно теряет 324 миллиарда кубов пресной воды. Такого объема, достаточного для обеспечения ресурсом 280 миллионов человек. Об этом сообщили в издании «Экосфера».

Впервые анализ провели с использованием снимков высокого разрешения. Благодаря этому специалисты смогли проанализировать состояние ресурсов в разных регионах мира. Исследования показали, что запасы объема возобновляемых источников сократились на три процента.

Ученые отметили, что ситуацию усугубляет доступность этого вида ресурса, которая привела к неконтролируемому его использованию. Самая плачевная картина складывается в государствах, где вода не имеет адекватной экономической оценки и отсутствует эффективная политика регулирования ее потребления.

Специалисты заострили внимание, что с ростом истощения запасов повышается вероятность возникновения лесных возгораний на 26%, местами риск пожаров доходит 50%. В сельскохозяйственном секторе даже незначительное сокращение ресурса приводит к серьезным экономическим потерям.

Тяжелая ситуация складывается в развивающихся странах. В Африке из-за засухи каждый сезон идет сокращение от 600 000 до 900 000 рабочих мест. Показатель составляет примерно девять процентов ежегодного прироста занятости. Наибольший удар приходится на фермеров, женщин и пожилых людей.

Эксперты предложили для решения проблемы ввести строгий контроль потребления через систему ценообразования, повышение эффективности использования водных ресурсов, развитие технологий рециркуляции и опреснения, а также рациональное перераспределение воды между различными секторами экономики.