Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Ученые впервые поймали звуки марсианского грома

Микрофон установили на борту американского марсохода Perseverance. Он запечатлел громовые раскаты на Красной планете, которые возникли из-за пылевых вихрей.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 42% 757 мм рт. ст. +9°
Марс на черном фоне — ученые записали звуки грома на Марсе
Источник: Unsplash

Исследование возглавлял профессор Университета Пердью Роджер Винс. Группа ученых провела анализ 28 часов аудиозаписей. Специалисты выделили 55 сигналов, которые характерны для молний. Об этом написали в издании Nature.

Специалисты объяснили, что марсианские молнии связаны с мощными порывами ветра и изменениями в электрических свойствах атмосферы планеты. Они существенно отличаются от земных явлений. Длина составляет примерно один сантиметр. Это в разы меньше размеров молний, которые возникают на нашей планете.

Марсианские молнии участвуют в электризации атмосферы. Также за счет них происходит циркуляция пыли между разными областями планеты. Большинство разрядов зафиксировали во время активности «пылевых дьяволов» — песчаных вихрей, диаметр которых достигает несколько десятков метров.

Ранее наука имела лишь косвенные свидетельства существования подобных процессов на Марсе. Благодаря последнему исследованию ученые получили прямые доказательства электрической активности в атмосфере Красной планеты.