Ученые впервые поймали звуки марсианского грома

Исследование возглавлял профессор Университета Пердью Роджер Винс. Группа ученых провела анализ 28 часов аудиозаписей. Специалисты выделили 55 сигналов, которые характерны для молний. Об этом написали в издании Nature.
Специалисты объяснили, что марсианские молнии связаны с мощными порывами ветра и изменениями в электрических свойствах атмосферы планеты. Они существенно отличаются от земных явлений. Длина составляет примерно один сантиметр. Это в разы меньше размеров молний, которые возникают на нашей планете.
Марсианские молнии участвуют в электризации атмосферы. Также за счет них происходит циркуляция пыли между разными областями планеты. Большинство разрядов зафиксировали во время активности «пылевых дьяволов» — песчаных вихрей, диаметр которых достигает несколько десятков метров.
Ранее наука имела лишь косвенные свидетельства существования подобных процессов на Марсе. Благодаря последнему исследованию ученые получили прямые доказательства электрической активности в атмосфере Красной планеты.