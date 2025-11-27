Ученые рассказали, что творится на обратной стороне Солнца

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили о росте вспышечной активности на скрытой части солнечного диска. Согласно проведенной гелиосейсмологии, там происходят мощные выбросы энергии.
Сделать более точный прогноз не представляется возможным: ни одного космического аппарата нет с обратной стороны звезды. Ближайший спутник, который способен увидеть нужную локацию, окажется за Солнцем только весной следующего года.
Предположительно, область 4274 расформировалась. Выраженных признаков ее активности сейчас нет. Напомним, что ранее она стала причиной длительной магнитной бури. Но плазменные волны, которые исходят от Солнца, указывают на образование других подобных объектов.
Ученые отметили, что события могут развиваться по-разному. Остается только ждать, когда темные пятна покажутся на обращенной к нам стороне.
Напомним, что сейчас на звезде фиксируют пять таких активных образований. Еще три области повышенной светимости не имеют темных пятен.
