Индонезия под водой: спасатели ведут круглосуточный поиск, видео

По информации издания Detik, в результате стихийных бедствий полиция зафиксировала минимум 34 летальных исхода. 52 человека числятся пропавшими без вести. 175 жителей получили ранения разной степени тяжести.
Пришедший в Индонезию атмосферный фронт стал причиной оползней, наводнений и торнадо. Стихия привела к падению деревьев, разрушению построек и дорог.
Больше всего пострадали районы Южный, Центральный и Северный Тапанули, Хумбанг Хасундутан, Сиболга и Мандайлинг Натал. Там уровень воды в жилых зонах поднялся на один метр — первые этажи зданий и автомобили затопило.
Власти сообщили, что спасательные работы продолжаются в усиленном режиме. Специальная группа региональной полицейской мобильной бригады Brimob расчищает дороги от завалов и помогает эвакуировать пострадавших в безопасные зоны. В Сиболге поисково-спасательные отряды ведут круглосуточные работы по поиску пропавших людей.
Ситуация остается напряженной в Медане и Дели-Серданге. Из-за непрекращающихся осадков оказался затруднен доступ к некоторым территориям.