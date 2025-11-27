«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS удивил ученых новой загадочной деталью

До этого астрономы сообщили, что межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует вращательное движение, что вновь разожгло споры о его истинной природе. По мнению ученых, это подтверждает, что межзвездный объект может иметь «направленные двигатели». Сейчас астрономы-любители пытаются определить, является ли эффект вращения реальным или вызван длинной выдержкой кадров, атмосферными искажениями или дрейфом системы слежения.