Синоптики назвали регионы России, которые останутся во власти холода

На юге Дальнего Востока обойдется без осадков, температура немного понизится. Во Владивостоке — −1 °С, в Хабаровске — −8 °С, в Южно-Сахалинске — +7 °С, в Благовещенске — −13 °С, в Чите — −7 °С. В Тикси похолодает до −31 °С, в Верхоянске — до −43 °С, в Якутске — до −27 °С.
Сибирь почувствует влияние холодного фронта. В Красноярске температура сегодня опустится до −8 °С, завтра она упадет до −25 °С. Резкое похолодание ожидает Барнаул и Новосибирск. В Абакане — −3 °С, в Туре — −33 °С, в Норильске — −38 °С, в Хатанге — −40 °С.
Омская и Тюменская области, а также Урал останутся в стороне ледяного потока. В Перми ожидается оттепель, пройдет мокрый снег, +1 °С. В Уфе — +3 °С, в Екатеринбурге — +1 °С, в Оренбурге — +3 °С.
Архангельскую и Вологодскую области ожидает дневная передышка от снега, к вечеру снова выпадут осадки. В Калининграде и Пскове — +1 °С, в Сыктывкаре — около нуля градусов, в Воркуте — −13 °С.
Северные широты ожидает теплая погода, местами пройдут дожди. В Смоленске температура составит +1 °С, в Ярославле — +4 °С, в Суздале — +5 °С, в Курске — +7 °С, в Белгороде — +9 °С.
На юге выглянет солнце. В Севастополе — +15 °С, в Сочи — +20 °С, в Астрахани — +7 °С.
В Санкт-Петербурге в пятницу пройдет дождь, температура установится около +2 °С. В Москве — +5 °С, осадки закончатся к вечеру.
Магнитное поле Земли останется неустойчивым. Вспышечная активность сохранится в умеренной зоне.