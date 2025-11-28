Синоптики назвали регионы России, которые останутся во власти холода

На юге Дальнего Востока обойдется без осадков, температура немного понизится. Во Владивостоке — −1 °С, в Хабаровске — −8 °С, в Южно-Сахалинске — +7 °С, в Благовещенске — −13 °С, в Чите — −7 °С. В Тикси похолодает до −31 °С, в Верхоянске — до −43 °С, в Якутске — до −27 °С.