Наводнения продолжаются: сколько людей погибло в Юго-Восточной Азии, видео стихии

В Малайзии спасатели ведут поиск пострадавших с помощью дронов: многие районы остаются затоплены — в них сложно добраться сухопутным транспортом. Власти сообщили, что также по воздуху передаются продукты и вещи первой необходимости людям, которые спасаются от воды на крышах зданий. В стране зафиксировали 13 летальных исходов.