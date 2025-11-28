Наводнения продолжаются: сколько людей погибло в Юго-Восточной Азии, видео стихии

Сильные дожди пришли в азиатские страны в начале недели. С тех пор не прекращались. Обильные осадки вызвали наводнения, торнадо, в горных районах сошли оползни. Об этом написали в издании Reuters.
В Малайзии спасатели ведут поиск пострадавших с помощью дронов: многие районы остаются затоплены — в них сложно добраться сухопутным транспортом. Власти сообщили, что также по воздуху передаются продукты и вещи первой необходимости людям, которые спасаются от воды на крышах зданий. В стране зафиксировали 13 летальных исходов.
Число погибших в Таиланде достигло 55 человек. Более 50 000 жителей эвакуировали в безопасные зоны. Всего от стихии пострадали почти два миллиона граждан в 10 провинциях на юге страны. Также наблюдаются подтопления в 11 северных районах.
Власти Индонезии сообщили о гибели 61 жителя. Более 50 человек числятся пропавшими без вести, несколько сотен получили ранения. Самая напряженная ситуация сложилась в Медане и Дели-Серданге. Из-за размытых дорог спасатели не могут добраться до населенных пунктов.