Наводнения продолжаются: сколько людей погибло в Юго-Восточной Азии, видео стихии

В пятницу, 28 ноября, общее число жертв в Индонезии, Малайзии и Таиланде достигло 129 человек. В странах ведется круглосуточный поиск пострадавших.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +1° 6 м/с 44% 761 мм рт. ст. +4°

Сильные дожди пришли в азиатские страны в начале недели. С тех пор не прекращались. Обильные осадки вызвали наводнения, торнадо, в горных районах сошли оползни. Об этом написали в издании Reuters.

В Малайзии спасатели ведут поиск пострадавших с помощью дронов: многие районы остаются затоплены — в них сложно добраться сухопутным транспортом. Власти сообщили, что также по воздуху передаются продукты и вещи первой необходимости людям, которые спасаются от воды на крышах зданий. В стране зафиксировали 13 летальных исходов.

Число погибших в Таиланде достигло 55 человек. Более 50 000 жителей эвакуировали в безопасные зоны. Всего от стихии пострадали почти два миллиона граждан в 10 провинциях на юге страны. Также наблюдаются подтопления в 11 северных районах.

Власти Индонезии сообщили о гибели 61 жителя. Более 50 человек числятся пропавшими без вести, несколько сотен получили ранения. Самая напряженная ситуация сложилась в Медане и Дели-Серданге. Из-за размытых дорог спасатели не могут добраться до населенных пунктов.