Механизм запущен: как таяние льдов приближает климатическую катастрофу

Представители Томского государственного университета выявили угрозу, которая прячется в почве на глубине 40−90 сантиметров от ледяного слоя. Эксперты объяснили, что именно там сосредоточены основные запасы органических веществ и микроэлементов. Почвоведы проверили в пробах льда содержание 77 растворенных веществ. Объем марганца в 30 раз превышал его концентрацию в обычной воде. Результаты исследования опубликовали в журнале Researchgate.
При таянии льдов органические вещества попадают в водоемы. Во время разложения выделяют углекислый газ и метан. Подобные вещества — одна из основных причин глобального потепления на планете.
Увеличение температуры влечет ускоренный рост растительности, снижение скорости ветра у поверхности земли и ухудшение естественного охлаждения окружающей среды. Все это создает благоприятные условия для дальнейшего потепления.
Серьезную угрозу представляют токсичные металлы, которые стекаются в водные системы при таянии льдов. Реки переносят эти вещества в Северный Ледовитый океан. Нарушение равновесия между сушей и морем еще больше ускоряет климатические изменения.
Благодаря совокупности всех механизмов формируется замкнутый круг: каждое последующее действие усиливает предыдущее. Ученые предупредили, что такой эффект домино может привести к необратимым последствиям для планеты.