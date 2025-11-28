Механизм запущен: как таяние льдов приближает климатическую катастрофу

Представители Томского государственного университета выявили угрозу, которая прячется в почве на глубине 40−90 сантиметров от ледяного слоя. Эксперты объяснили, что именно там сосредоточены основные запасы органических веществ и микроэлементов. Почвоведы проверили в пробах льда содержание 77 растворенных веществ. Объем марганца в 30 раз превышал его концентрацию в обычной воде. Результаты исследования опубликовали в журнале Researchgate.