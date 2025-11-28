Наводнение на Шри-Ланке держит в плену тысячи российских туристов: видео

Согласно предварительной информации, на острове находятся девять тысяч россиян. Большая часть пережидает потоп в отелях. Несколько сотен человек находятся в международном аэропорту Коломбо. Местные власти сообщили, что вылеты из него приостановлены. Предположительно они возобновятся только на следующей неделе.