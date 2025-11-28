Ричмонд
Наводнение на Шри-Ланке держит в плену тысячи российских туристов: видео

В эпицентр стихии попали регионы Канди и Матале. Там наблюдаются перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сильные осадки, которые пришли на остров в начале недели, вызвали наводнения и оползни. Местные власти сообщили, что зафиксировали 56 летальных случаев. Более 20 человек числятся пропавшими без вести. 14 жителей получили повреждения. Об этом написали в издании Apnews.

Вода затопила более 600 строений. В четверг, 27 ноября, ситуация оказалась катастрофической: дожди усилились. Реки и водохранилища вышли из берегов. Это привело к затоплению дорог — транспортное сообщение между районами встало. Для спасательной операции начали использовать лодки и вертолеты.

Согласно предварительной информации, на острове находятся девять тысяч россиян. Большая часть пережидает потоп в отелях. Несколько сотен человек находятся в международном аэропорту Коломбо. Местные власти сообщили, что вылеты из него приостановлены. Предположительно они возобновятся только на следующей неделе.