В ряде регионов России исчезнут признаки зимы

Уже в пятницу, 28 ноября, на северо-запад страны вновь устремится теплый фронт, из-за чего снегопады сменятся дождями. На востоке Ленобласти и в Карелии синоптик прогнозирует ледяные осадки. Выше нулевой отметки вскоре поднимется температура на побережьях Белого и Баренцева морей. Также к концу осени потепление ожидается на восточных склонах Урала, отмечает Заводченков. «Так что приметы зимы, появившиеся было на территории России, станут быстро исчезать», — заявил метеоролог.