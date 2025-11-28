Ричмонд
В ряде регионов России исчезнут признаки зимы

Синоптик Заводченков: приметы зимы вскоре исчезнут на территории России.

Признаки зимней погоды в России вскоре сойдут на нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

Уже в пятницу, 28 ноября, на северо-запад страны вновь устремится теплый фронт, из-за чего снегопады сменятся дождями. На востоке Ленобласти и в Карелии синоптик прогнозирует ледяные осадки. Выше нулевой отметки вскоре поднимется температура на побережьях Белого и Баренцева морей. Также к концу осени потепление ожидается на восточных склонах Урала, отмечает Заводченков. «Так что приметы зимы, появившиеся было на территории России, станут быстро исчезать», — заявил метеоролог.