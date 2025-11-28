Ученые ожидают роста числа мощности вспышек на Солнце

Визуально оба пятна напоминают ситуацию, которая складывалась в первой половине ноября, когда к Земле также неспешно выходила похожая пара и потом трясла Землю почти десять дней. В те дни из-за активности северного центра 4274 были зафиксированы две крупнейшие солнечные вспышки, а также сильная магнитная буря, отмечают эксперты в лаборатории.