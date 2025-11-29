Ричмонд
У северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Источник: Газета.Ру

По ее данным, толчок был зафиксирован в 14:34 по местному времени (06:34 мск) 29 ноября в акватории Тихого океана. Эпицентр находился примерно в 209 км к югу от Северо-Курильска на острове Парамушир, а глубина очага составила 56 км.

Семенова уточнила, что сейсмическая активность могла ощущаться в Северо-Курильске с силой до двух баллов. Угроза цунами не объявлялась.

27 ноября на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки были зафиксированы в 17:11 по времени UTC (20:11 мск) в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Суситна. Очаг залегал на глубине 69,4 км. Угрозы цунами не объявлялось. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии заявили, что в высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером.

