Россиянам рассказали о погоде в декабре

Средняя температура в декабре в европейской части России будет выше нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Ожидать сильных осадков и снегопадов в этой части страны в последний месяц года не стоит, отметил синоптик. Этому помешает высокое давление в регионе, констатировал Вильфанд. «Декабрь в центре европейской России прогнозируется теплым», — резюмировал он.

В российской столице в декабре температура будет выше среднемноголетних значений, добавил синоптик. Иными словами, зимы с традиционным снежным покровом и температурой ниже нулевой отметки в Москве в конце 2025 года не будет, заключил Вильфанд.

Ранее схожий прогноз москвичам дала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Согласно ее ожиданиям, первая пятидневка зимы в столице будет характеризироваться привычной для осени погодой. На фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет околонулевой.

