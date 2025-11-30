Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в начале декабря

Температурные значения в первую неделю декабря в Москве будут соответствовать показателям начала ноября. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу».

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 59% 770 мм рт. ст. +3°
Источник: Zuma/TASS

По словам специалиста, первые семь дней зимы столбики термометров будут показывать на 5−6 градусов выше нормы.

«Погода не заметила, что должна наступить календарная зима, поэтому продолжается погода теплая и она совершенно не соответствует сезону», — уточнил он.

При этом температура будет похожа на значения начала ноября. Ночью ожидается от −3 до +2 градусов, а днем — от −1 до +4 градусов. И это совсем не зимний режим погоды, пришел к выводу Вильфанд.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве устойчивый снежный покров может не сформироваться до конца декабря. По ее словам, дать точный прогноз, когда снег окончательно выпадет, сейчас очень сложно.

