Дачников предупредили об опасности аномально тёплой погоды

Аномально тёплая погода в ноябре вызывает серьёзную обеспокоенность в связи с её потенциальным воздействием на будущий дачный сезон, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, главная опасность заключается в том, что «обманутые» растения начинают тратить жизненные силы на подготовку к весне, однако последующие морозы губят их.