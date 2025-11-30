Ричмонд
Дачников предупредили об опасности аномально тёплой погоды

Аномально тёплая погода в ноябре вызывает серьёзную обеспокоенность в связи с её потенциальным воздействием на будущий дачный сезон, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, главная опасность заключается в том, что «обманутые» растения начинают тратить жизненные силы на подготовку к весне, однако последующие морозы губят их.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 61% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: Life.ru

«Последующие, уже неизбежные морозы, погубят эти нежные побеги и цветочные почки. Это ослабит многолетние культуры, такие как плодовые деревья и кустарники, и может существенно снизить их урожайность в следующем году», — предупредил председатель Союза дачников Подмосковья.

Особенно уязвимыми в таких условиях парламентарий назвал косточковые культуры — вишню, сливу, абрикос, а также некоторые сорта яблонь и груш. Он рекомендовал садоводам провести влагозарядный полив растений пока нет морозов, чтобы повысить их зимостойкость, и быть готовыми к возможной частичной потере урожая.

При этом собеседник интернет-издания Regions.ru отметил и положительные стороны сложившейся ситуации, указав, что тёплый ноябрь предоставил дачникам уникальную возможность без спешки завершить осенние работы: убрать растительные остатки, внести органические удобрения, провести побелку стволов и обрезку сада.

«Русский огородник всегда отличался смекалкой и умением приспосабливаться к любым погодным сюрпризам. И этот случай не должен стать исключением. Работа на земле учит нас быть предусмотрительными и не пасовать перед трудностями», — заключил Чаплин.

