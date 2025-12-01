На Солнце произошла вспышка высшего балла

«На Солнце возобновились вспышки высшего уровня X. Сегодня рано утром, в 05:49 по московскому времени, на северо-восточном крае Солнца после перерыва в две недели (с 14 ноября) зарегистрировано новое событие балла X1.9», — говорится в Telegram-канале организации.
Ученые называют ситуацию на звезде «в некотором смысле полным безумием»: взрыв снова произвела область № 4274, которая «в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца».
В октябре отсюда происходили выбросы плазмы, задевшие среди прочего комету 3I/ATLAS. А в первой половине ноября эта область произвела сразу пять вспышек уровня X, две из которых (11 ноября и 14 ноября) оказались крупнейшими в этом году. Затем из-за вращения Солнца активный центр ушел на обратную сторону.
«И вот сегодня, после того как активная область прошла по обратной стороне и снова вернулась в поле зрения Земли уже на левом крае, здесь в первый же день происходит новый взрыв уровня X», — отметили астрономы.
По их словам, там в полной мере сохранились «совершенно необъяснимые, бездонные запасы энергии». Пока что выбросы не задевают Землю, в зону воздействия на нашу планету активный центр выйдет к 4 декабря.
Кроме того, в южном полушарии Солнца есть еще одна область № 4294, которая может стать самой крупной в этом году. Если взрывы начнутся еще и в ней, то, как полагают в лаборатории, начинающийся декабрь может войти в историю солнечной физики.